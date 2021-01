PMAC/8°BPM – Guardião do Purus A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, no domingo , realizou o cumprimento de uma prisão de um foragido de Manoel Urbano.

O cumprimento da ordem judicial ocorreu no Bairro Bom Sucesso, sendo que os militares de posse de informações conseguiram lograr êxito na localização do infrator.

Após isso, o envolvido foi levados à delegacia para o procedimento cabível.

Deixe seu comentário

comentários