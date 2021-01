Polícia Militar, através do 8° BPM, apreende armas de fogo e munições na área rural da BR-364 sentido à cidade de Manoel Urbano

PMAC/8°BPM – Guardião do Purus A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, na tarde deste domingo (03/01/2021), apreendeu duas armas de fogo e munições, na área rural da BR-364, KM 48 sentido à cidade Manoel Urbano

Na ocasião, os militares receberam a solicitação via 190, dando conta que no local estava havendo intenso tiroteio próximo as residências que vieram a assustar os moradores da localidade.

Por esse fato, a guarnição fez o atendimento da ocorrência logrando êxito na localização de três indivíduos suspeitos de serem autores dos disparos.

Além disso, após a realização de busca foram localizadas duas armas de fogo, sendo uma arma de fogo nove milímetro e um rifle, bem como munições de calibres variados.

Ressaltar que, um dos autores apresentou as documentações dos armamentos, contudo nenhum dos infratores apresentaram autorização legal para porte de arma de fogo.

Ante ao exposto, os autores foram levados à delegacia de Sena Madureira para os procedimentos cabíveis, sendo o material apreendido para posterior deliberação.

