Polícia Militar apreende Pistola na estrada de Sena e captura infratores

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, CPO II em operação conjunta mais uma guarnição de Rio Branco (DRH) conseguiu apreender uma pistola nove milímetro, bem como material para pichações das placas de sinalizações em referência a uma determinada organização criminosa.

Na ocasião, os Militares de Rio Branco estavam em deslocamento da cidade de cruzeiro do sul à Rio Branco, sendo que na altura do KM 38 da BR-364 sentindo Sena Madureira a Rio Branco visualizaram quando dois infratores da lei pichavam as placas de sinalizações em referência uma organização criminosa.

Em ação contínua, foi solicitado apoio dos militares do 8° BPM que conjuntamente conseguiram realizar a prisão dos dois suspeitos, bem como da arma de fogo, tipo nove milímetro, munições e tinta para pichações.

Após isso, os infratores foram levados à delegacia para os procedimentos cabíveis.

