PMAC/8°BPM – Guardião do Purus A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, nesta quarta-feira (06/01/2021), realizou a apreensão de munições.

A apreensão ocorreu no Bairro Cristo Libertador, após os militares do grupamento GIRO levantarem à informação dando conta que, em determinada casa havia uma arma de fogo e munições.

No entanto, os militares encontraram somente as munições e, por esse fato, dois suspeitos foram levados para delegacia no intuito de ser realizado os procedimentos cabíveis.

