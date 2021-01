Polícia Militar, apreende entorpecente na BR-364 no trecho de Sena Madureira a Rio Branco

PMAC/8°BPM – Guardião do Purus A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, na ultima terça-feira (19/01/2021), realizou à apreensão de entorpecente na BR-364 no trecho de Sena Madureira a Rio Branco, no período da tarde.

Os militares realizavam uma barreira de rotina no decorrer da BR-364, sendo que a operação tinha o intuito de reprimir o tráfico de droga e o porte ilegal arma de fogo.

Ademais, num dado momento, a equipe policial abordou um táxi e um dos ocupantes fundou suspeita, por isso, realizou-se os procedimentos de buscas veicular e pessoal logrando êxito na apreensão dos entorpecentes dos tipos maconha e cocaína, bem como dinheiro.

Por esse fato, o envolvido foi levado à delegacia para os procedimentos cabíveis juntamente com o material apreendido.

Deixe seu comentário

comentários