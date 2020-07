Polícia Civil realiza operação contra o crime organizado em Manoel Urbano

Na manhã de hoje (30), a Polícia Civil do Estado do Acre realizou uma mega operação visando cumprir mandados de busca e apreensão e mandados de prisão contra integrantes de organizações criminosas no município de Manoel Urbano.

A ação, desencadeada pela delegacia do município, contou com a participação de mais de 40 Policiais Civis da capital e do interior e teve por objetivo desarticular grupos criminosos que tentam se instalar naquela cidade.

Foram cumpridos 27 mandos de busca e apreensão em residências de integrantes dos grupos criminosos conhecidos por B13 e PCC, além disso foram cumpridas as prisões de 12 criminosos envolvidos com as ORCRIM (Organizações criminosas).

Os presos foram encaminhados ao presídio de Sena Madureira onde ficarão à disposição da justiça.

