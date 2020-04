Polícia Civil prende dupla acusada de assalto na região da Baixada

Assessoria PC/AC

Investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões – DCORE prenderam na última quarta-feira, 22, dois homens acusados de roubos em série na região da Baixada.

Na ação os policiais apreenderam o carro e a arma usada nos crimes (revolver calibre 38) e recuperam objetos roubados das vítimas, entre eles um aparelho celular. O ultimo roubo realizado pela dupla aconteceu na ultima segunda-feira, dia 20 deste mês, quando os acusados abordaram a vítima, próximo a um conhecido supermercado da região, e levaram seu telefone celular.

“Eles foram presos por conta desse roubo do dia 20, mas estamos investigando a participação deles em outros roubos. No assalto dessa segunda-feira os dois agentes estavam no carro quando pararam perto da vítima, um ficou no carro e outro desceu armado com o 38, que nós apreendemos, e abordou a vítima, roubando o celular”, comentou o delegado titular da DCORE, Leonardo Santa Bárbara.

Na manhã de quinta-feira, 23, agentes da DCORE deram cumprimento a mais um mandado de prisão e prenderam um suspeito de participar de um roubo a uma residência num condomínio do bairro Calafate, em meados de 2019.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima teria exposto alguns bens pessoais à venda em um conhecido site de compra/venda de objetos na internet, fato este que chamou a atenção do suspeito e de seus comparsas, que teriam ido ao local, rendido a vítima e subtraído seus pertences.

A equipe de investigação da DCORE já vinha monitorando o suspeito e assim que o seu mandado de prisão foi expedido, realizaram diligências com o intuito de cumprir a ordem judicial e acabaram lhe prendendo no bairro Montanhês, na parte alta da cidade.

O acusado foi encaminhado ao presídio Francisco de Oliveira Conde em Rio Branco, onde aguardará nova decisão judicial.

O Delegado Geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel Ferreira, destacou que mesmo em meio a pandemia do novo Coronavírus a Polícia Civil tem trabalhado de forma célere na elucidação de crimes e na manutenção da paz.

“Apesar de todos os problemas surgidos por conta da pandemia e a necessidade do isolamento social, a Polícia Civil tem dado continuidade em seus trabalhos, com investigações céleres e eficazes, com ações pontuais no cumprimento da Lei, pela paz social e em defesa da vida”, enfatizou o Delegado Geral.

