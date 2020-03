Polícia captura 15º foragido após fuga em massa de presídio no AC; 11 seguem livres

Sobe para 15 o número de presos capturados após fuga em massa no Complexo Penitenciário de Rio Branco, no último dia 20 de fevereiro. Sebastião Weverton Lima de França foi localizado nesta sexta-feira (13), no bairro Recanto dos Buritis, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Na ação, a Polícia Civil conseguiu prender ainda o irmão de França, Emerson Ferreira Lima, que estava foragido do sistema prisional desde 2015. Segundo a polícia, Lima tem duas condenações, sendo uma por roubo e outra por latrocínio, que somadas chegam a 29 anos.

Ele foi condenado pela morte de um policial militar em 2009 que teve a casa invadida, foi amarrado e executado com dois tiros na cabeça.

Já o preso França, que fugiu da penitenciária esse ano durante a fuga em massa, tem uma condenação de 108 anos pelos crimes de roubo, homicídio e tráfico. Os dois foram levados de volta ao presídio de Rio Branco.

Além de França, outros 14 detentos já haviam sido capturados após a fuga em massa e levados de volta para a penitenciária. Onze dos 26 presos seguem foragidos.

Fuga em massa

Os detentos fugiram do pavilhão L, onde cumpriam pena em regime fechado. A fuga ocorreu após um fim de semana violento com sete execuções na capital. Um vídeo mostra o momento exato em que os 26 presos escalaram o muro e deixaram a unidade.

Para escapar do presídio no último dia 20, eles fizeram um buraco na parede da cela e improvisaram cordas com lençóis. Os presos são da facção criminosa denominada Bonde dos 13, aliada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), que atua em vários estados brasileiros.

Logo após a fuga, o secretário de Segurança Pública em exercício, Ricardo dos Santos, não descartou uma possível ligação entre a fuga em massa no FOC e o caso dos 76 detentos que fugiram de um presídio no Paraguai, no último dia 19 de janeiro.

Sebastião Weverton-G1

