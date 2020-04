Poder judiciário de Sena repassa mais de 9 mil reais para a Secretaria Municipal de Saúde

Edinaldo Gomes, para o Senaonline.net

Em atendimento a uma solicitação feita pela há dias, o Poder Judiciário de Sena Madureira, por intermédio do juiz Fábio Farias, repassou recentemente a quantia de 9.980 reais para a Secretaria Municipal de Saúde. Esse dinheiro será empregado na compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate ao Coronavírus.

De acordo com o juiz Fábio Farias, a verba é oriunda das prestações pecuniárias. “Houve um pedido da Secretaria Municipal de Saúde no processo 203-27.2020 que tramita no juizado especial criminal. A Secretaria solicita a compra de EPIs, principalmente álcool em gel, máscaras cirúrgicas e álcool 70%. Esse pedido foi atendido integralmente e o recurso, portanto, repassado”, destacou.

A partir da liberação do dinheiro, a referida secretaria tem um prazo de 30 dias para prestar contas no que tange a sua aplicabilidade.

No mesmo processo, o juiz também autorizou a liberação de quase 6 mil reais para a Unidade prisional Evaristo de Moraes, em Sena, para fazer a implementação da rede Fibra ótica e internet para ser iniciada com os reeducandos a chamada videoconferência, visto que, as audiências estão suspensas nesse momento de pandemia. A mesma unidade já recebeu do poder judiciário recursos para a compra de equipamentos de proteção individual. “Não estamos medindo esforços para liberação de verbas para junto combatermos essa pandemia”, finalizou o juiz Fábio Farias.

