PM recupera objetos furtados e prende em flagrante autor do crime

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, CPO II realizou a prisão em flagrante do autor do crime, bem como recuperou todos os objetos que foram subtraídos.

O crime ocorreu na madrugada de hoje (17), e o suspeito entrou pelo telhado no estabelecimento e subtraiu os objetos.

Após isso, o trabalho das guarnições identificaram o local em que o suspeito e as coisas estavam escondidas.

E em ação exitosa conseguiram prender o suspeito e encontrar todos os objetos furtados horas após o fato.

O autor deverá responder por furto qualificado e aguardará pronunciamento judicial.

Assessoria do 8° BPM

Deixe seu comentário

comentários