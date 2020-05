PM recupera motocicleta roubada em Sena Madureira

Polícia Militar, do Município de Sena Madureira vem atuando firme no combate à criminalidade, seja no combate ao tráfico de drogas, armas e furtos. Este mês aconteceram várias prisões envolvendo pessoas que atuavam na comercialização do tráfico em diversos bairros do município.

Os criminosos também vêm atuado no furto de motocicletas, muitas delas já recuperadas pela Polícia Militar. Esta semana a PM conseguiu recuperar mais uma moto furtada. Foi no último final de semana durante as investigações os PMs conseguiram localizar uma motocicleta XTZ, de cor Vermelha, que havia sido subtraída na estrada do Tião há 30 dias e estava escondida, no KM 03, BR 364 sentido Sena Madureira a Manoel Urbano.

A motocicleta foi levada para a delegacia local e após os procedimentos o veículo deverá ser restituído ao verdadeiro dono, que fez um agradecimento a instituição pelo trabalho e dedicação em combater este tipo de crime na cidade de Sena Madureira.

Ronaldo Duarte, com informações da Assessoria do 8° BPM.

