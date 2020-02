PM realiza reunião para traçar planejamento estratégico para o carnaval em Sena Madureira em 2020.

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, CPO II realizou uma reunião com a prefeitura municipal de Sena Madureira na qual contou com a participação do vice-prefeito Gilberto Lira e demais secretários municipais, sendo que o objetivo era traçar o planejamento estratégico do carnaval 2020.

A reunião contou com a presença ainda do Comandante do 8° BPM, Major M. Jorge, Tenente M. Pontes, Tenente A. Maia que debateram propostas para garantir a segurança e a ordem pública durante o evento.

Além disso, haverão outras reuniões com demais instituições no intuito de traçar e aperfeiçoar estratégia para garantir eficiência e ordem pública no decorrer evento.

Assessoria do 8° BPM

Deixe seu comentário

comentários