PM realiza patrulhamento no ramal do Cassirian, em Sena

Redação Senaonline.net

Além de desenvolver rondas em todos os Bairros de Sena Madureira, a ação da Polícia Militar também se expande para localidades da zona rural com a meta de garantir a segurança dos moradores e a paz social.

Recentemente uma equipe do 8° BPM esteve fazendo patrulhamento na região do Cassirian, situada na BR-364, sentido Sena a Rio Branco, englobando os ramais do 15, 17 e 25. “Esse tipo de ação visa também reprimir crimes ambientais e eventuais delitos. Nesse caso do Cassirian, tudo ocorreu dentro da normalidade”, informou a PM através de nota.

Além de ramais, nesse primeiro semestre, os policiais também estiveram nos rios da região.

