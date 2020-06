PM realiza operação na BR-364 para evitar aglomeração de pessoas e entrada de ilícito na cidade de Sena Madureira

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, CPO II realizou uma operação na BR-364, KM 23 para evitar aglomeração de pessoas e, por conseguinte, cumprir os decretos governamental e municipal.

A desobediência aos decretos podem gerar os crimes do ART(s) 330 (desobediência), 131( periclitação da vida e saúde pública) e 268 ( disseminar doenças contagiosas e descumprir decreto governamental).

A barreira policial ainda vai reprimir o tráfico de droga e de arma de fogo de ingressarem na cidade de Sena Madureira.

A ação foi planejada junto aos órgãos de fiscalização e de saúde para evitar o colapso no sistema de saúde com a disseminação da pandemia do COVID-19.

Assessoria do 8° BPM

