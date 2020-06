A Polícia Militar do município do Município de Sena Madureira realizou nesta quinta- feira (25) um apreensão de entorpecente no Bairro Cafezal, a prisão se deu

Durante um patrulhamento de rotina quando os três suspeitos foram abordados e presos pelo crime de tráfico de drogas.

Após os procedimentos policiais os autores foram levados à delegacia de Sena Madureira para os procedimentos cabíveis.

Assessoria do 8° BPM e Senaonline.net

