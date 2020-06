PM realiza a prisão em flagrante de dois infratores no Bairro Praia do Amarílio

A Polícia Militar, do município de Sena Madureira prendeu duas pessoas envolvidas no mundo do crime no Bairro Praia do Amarílio, na noite de sábado (20).

Na ocasião, os militares realizaram um cerco policial e conseguiram apreender uma arma de fogo de fabricação caseira, munições, entorpecente, material para embalar e dinheiro.

Em face a isso, dois infratores foram presos em flagrante delito pela praticada do crime de porte ilegal de arma de fogo, posse de munições, tráfico de droga e associação para o tráfico.

Após isso, os envolvidos foram levados à delegacia de Sena Madureira para os procedimentos cabíveis.

Assessoria do 8° BPM

