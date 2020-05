PM parabeniza o empresários pelas medidas preventivas de combate ao covid-19 em seu estabelecimento comercial

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, CPO II parabeniza o empresário Marabá pelas medidas preventivas de combate ao covid-19.

O empresário além de exigir que todos os funcionários usem as máscaras, ainda fez um lavatório na entrada para os clientes lavarem as mãos e não permite que ninguém entre sem máscara no estabelecimento.

O empresário ressaltou que pensa na sua saúde e dos seus funcionários, porque sabe da gravidade dessa pandemia.

As pesquisas científicas indicam, que o uso da máscara reduzem aproximadamente para 1,5% a chance de contágio.

Assessoria do 8° BPM

