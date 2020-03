PM orienta a comunidade a respeito do uso da cinta jugular do capacete e prática de direção defensiva

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, CPO II vem público orientar a comunidade para o uso da cinta jugular do capacete, que pode diminuir as consequências do acidente de trânsito.

Além disso, se faz necessário a prática da direção defensiva para que vidas sejam preservadas.

As operações de trânsito irão orientar e reprimir os motociclistas que dirigem sem estar com a cinta jugular devidamente fechada, o que constitui infração de trânsito de natureza média, sendo que pode ser convertida em advertência e palestra.

Em outro giro, há muitos condutores que dirigem sem habilitação, havendo casos em que os pais entregam ou permitem que tais condutores tomem posse do veículo. Vale frisar, que isso constitui crime de trânsito, tanto para o condutor como para os pais.

A comunidade e a polícia juntos reduzirão os índices de acidentes em Sena Madureira.

Assessoria do 8° BPM

