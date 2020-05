PM estoura laboratório de drogas em Sena Madureira e prende dois infratores

Edinaldo Gomes, para o Senaonline.net

Policiais militares de Sena Madureira ligados ao 8º BPM conseguiram descobrir na manhã desta quinta-feira (7), um laboratório de drogas no Bairro Bom Sucesso. O mesmo funcionava em uma casa localizada na Travessa Angélica Moreno, próximo ao antigo clube Paraíso.

Após serem acionadas via Copom, as guarnições “Alfa” e “Bravo” se destacaram para o lugar, pois detinham a informação que nesta casa vários indivíduos estariam manipulando drogas. Mediante a aproximação à casa, os policiais notaram que tinha um infrator atuando como olheiro e que avisou os demais. Dois criminosos conseguiram fugir do cerco policial. Outros dois foram presos em flagrante.

Os presos tem 37 e 54 anos, respectivamente, sendo um deles natural de Rio Branco e o outro de Tarauacá.

Na investida, os policiais apreenderam aparelhos celulares, 693 reais em dinheiro vivo, vários baldes contendo produtos para desmanche do entorpecente e entorpecentes em estado bruto. Além disso, muitos papéis para secar o entorpecente também foram parar nas mãos dos policiais.

De acordo com a PM, uma vez produzida, a droga renderia em torno de 5 quilos de cocaína.

Os dois infratores presos foram encaminhados para a Unidade de Segurança Pública de Sena para os procedimentos cabíveis.

Deixe seu comentário

comentários