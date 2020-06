PM e Polícia Civil de Sena Madureira realizam operação conjunta de patrulhamento rural

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, CPO II em operação conjunta mais a Polícia Civil de Sena Madureira realizaram patrulhamento na área rural, especialmente nos Rios Iaco, Caeté e Purus, na manhã de Hoje (10).

O intuito do patrulhamento é prevenir à ocorrência de delitos e realizar o reconhecimento do terreno para futuras operações políciais, bem como aproximar as instituições e a comunidade.

A operação contou com as presenças do Delegado da Polícia Civil, Marcos Frank e do oficial da Polícia Militar, 2° Tenente Diniz, bem como dos agentes de polícia civil e demais policiais militares.

Vale frisar, que a integração que há entre as instituições tem sido a chave do sucesso para diminuir a violência em Sena Madureira.

Nos primeiros 06 meses do ano de 2020, a violência caiu quase 70% em crimes patrimonial e 84% em homicidios na cidade de Sena Madureira.

Assessoria do 8° BPM

Deixe seu comentário

comentários