Assessoria da PM

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, CPO II em operação conjunta mais a Polícia Civil apreendeu uma arma de fogo, tipo espingarda, bem como munições no município de Santa Rosa do Purus.

Por esse fato, três suspeitos foram levados à delegacia para os procedimentos cabíveis e deverão ser flagranteados.

Vale frisar que, as munições encontradas havia sido subtraída em datas anteriores. E por conta do trabalho da Polícia Civil e Militar foram recuperadas.

