A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, CPO II em operação conjunta mais Polícia Civil conseguiu realizar apreensão de uma material que poderia ser usado no arrombamento as instituições bancárias.

Além disso, o trabalho de investigação irá continuar no intuito de identificar os envolvidos e prevenir crimes dessa natureza.

Assessoria do 8°BPM

