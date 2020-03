A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, CPO II realizou uma operação em conjunto com a Polícia Civil que resultou na prisão de mais um suspeito da morte ocorrida no jardim primavera.

Na ocasião, os militares e civis levantaram a informação do local exato em que o suspeito estava escondido e conseguiram logra êxito no cumprimento do mandado de prisão em aberto.

Logo após isso, o nacional foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

