PM de Sena recorda triste dia 7 de maio pelo falecimento de policial militar CB Ivanilson Moreira de Alencar

A Polícia Militar se entristece ao lembrar que foi no dia 7 de maio do ano de 2017 que ocorreu a morte do CB PM Ivanilson, enquanto estava de serviço no 8° BPM, ajudando a combater à criminalidade.

A data de hoje, representa sete anos sem o convívio do militar, que deixou e ainda deixa muita saudade entre seus companheiros de trabalho e população que admirava seu trabalho.

O batalhão presta singela homenagem ao militar, que tem o seu nome lembrado na Base Comunitária do bairro Pista. E deseja que sua recordação viva para sempre em nossos corações.

O batalhão presta condolências e expressa todo o sentimento de saudade e amor aos familiares do CB PM Ivanilson.

Ele que teve excelentes serviços prestados à sociedade e que viverá para sempre em nossas lembranças.

Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7

Assessoria do 8° BPM

