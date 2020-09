PM de Sena Madureira realiza a prisão de dois suspeitos por apologia ao crime e organização criminosa

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, CPO II na noite de ontem (23), ao longo dos Bairros Eugênio Augusto Areal e Praia do Amarílio conseguiu reprimir com êxito um ato de apologia ao crime e organização criminosa.

Na ocasião, os militares através do trabalho de inteligência planejaram a repressão a “queima de fogo” em homenagem a um infrator da lei do Rio de Janeiro que foi óbito no presídio federal, sendo que dois infratores foram presos em flagrantes praticando condutas delituosas.

Além disso, outros indivíduos podem ser identificados e responderão pelos tipos penais de apologia ao crime (Art. 287 do CP) e Organização Criminosa ( Lei n° 12.850/2013).

O trabalho exitoso foi fruto do empenho e compromisso dos militares que estavam de serviço e do trabalho de levantamento de informações da Polícia Civil e Militar.

Assessoria do 8° BPM

