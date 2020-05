A Polícia Militar, do município de Sena Madureira cumpriu um mandado de prisão, em uma residência localizada no Bairro do C.S.U o suspeito foi preso e levado à delegacia para os procedimentos legais.

A prisão só foi possível graças, aos militares em patrulhamento terem identificaram o suspeito e, após consulta ao banco de dados, constaram que havia um mandado de prisão em aberto, sendo que o motivo seria a regressão de regime de cumprimento de pena.

Assessoria do 8° BPM

