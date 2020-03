A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, CPO II cumpriu um mandado de prisão de um suspeito de participar da morte de uma pessoa no Bairro Primavera, ao longo do mês de janeiro de 2020.

A ocorrência se deu no Bairro Ana Vieira, por volta das 17h00min, sendo importante para garantir a punibilidade do suspeito de um crime grave, bem como não prejudicar a investigação criminal.

Assim, o suspeito foi encaminhado à delegacia de Sena Madureira para os procedimentos cabíveis.

Assessoria do 8° BPM

