PM captura suspeito do feminicídio na cidade de Manoel Urbano

A Polícia Militar, do município de Manoel Urbano prendeu o suspeito do crime de feminicídio nesta segunda feira.

A atuação firme e interrupta da polícia militar e civil na captura do foragido surtiu efeito e, por esse fato, o próprio suspeito ligou no 190 e revelou o endereço, sendo que os militares a partir daí realizaram a captura do autor que ainda se encontrava em flagrante.

Outrossim, o autor confessou o crime passional e, após isso, foi encaminhado à delegacia de polícia civil de Manoel Urbano.

Assessoria do 8° BPM

