PM captura infrator com escopeta na cidade de Manoel Urbano

Redação Senaonline.net

Valcimar do Nascimento Soares conhecido pela alcunha de “bagre” foi capturado pela Polícia Militar da cidade de Manoel Urbano portando uma escopeta calibre 16.

Populares acionaram a Polícia, via 190, e informaram que o acusado estaria ameaçando as pessoas nas proximidades da baixada do porto. Quando a equipe da PM chegou no local, “bagre” foi visto com a arma nas mãos e acabou preso.

Após esse procedimento, o mesmo foi encaminhado para a Delegacia de Manoel Urbano para os procedimentos cabíveis.

Deixe seu comentário

comentários