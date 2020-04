A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, CPO II juntamente com a UPEM vem fomentando a campanha de solidariedade as famílias afetadas pela pandemia.

Desta feita, o Ministério Público de Sena Madureira dou sacolões as famílias carentes do Bairro da Vitória e do Bairro Eugênio Augusto Areal.

A campanha de doação contínua e pedimos a colaboração da entidade civil organizada e de empresários.

Assessoria do 8° BPM

