Da Redação

A Polícia Militar de Sena Madureira retirou no último final de semana mais duas armas de fogo de circulação. Na ocasião, foram apreendidos um revólver calibre 22, com 73 munições bem como um revólver calibre 32, com 5 munições.

Os policiais desenvolveram essa ação na região do Bairro Vila Militar e também capturaram o nacional Edcarlos Nascimento da Cruz, 37 anos, contra o qual havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de tentativa de homicídio.

