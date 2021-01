PM apreende quase 2 quilos de maconha no Ana Vieira; 01 arma de fogo também foi apreendida

PMAC/8°BPM – Guardião do Purus

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, nesta segunda-feira(25/01/2021), realizou à apreensão de quase 02 quilos de entorpecente e uma arma de fogo no bairro Ana Vieira na cidade de Sena Madureira.

Na ocasião, os militares levantaram à informação que em uma determinada residência no bairro supramencionado ou nas adjacências do quintal um monitorado eletrônico teria guardado entorpecente.

Ato contínuo, os policiais se deslocaram ao local e encontraram enterrado no quintal do monitorado o ilícito e no interior da residência uma arma de fogo.

Por conta disso, foi dado voz de prisão ao autor, sendo este imediatamente encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Deixe seu comentário

comentários