PM apreende pistola, revólver e prende dois criminosos que tentaram matar morador em Sena

A Polícia Militar de Sena Madureira prendeu na tarde desta terça-feira (12), dois infratores que tentaram matar um suposto desafeto no Bairro da Vitória. Conforme o apurado, um deles efetuou pelo menos três tiros de pistola 380 contra a vítima, mas não conseguir atingir o alvo.

Os policiais faziam patrulhamento pelo Bairro da Vitória quando ouviram os disparos e notaram os dois empreendendo fuga em uma motocicleta. Uma perseguição foi iniciada e a dupla acabou sendo parada próximo a Casa do Seringueiro, na rotatória.

Com os dois, os PMs apreenderam uma pistola 380, com três balas intactas e, ainda, um revólver calibre 38 com quatro munições intactas.

Para os policiais, os meliantes confessaram que pertencem á facção comando vermelho e que teriam saído do Bairro Eugênio Areal com o intento de matar qualquer membro de outra facção. Um dos disparos atingiu o portão da casa de um policial militar.

