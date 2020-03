PM apreende pistola no Bairro Jardim Primavera, em Sena

Da Redação

Policiais Militares de Sena Madureira ligados ao 8º BPM apreenderam no último sábado (21), uma Pistola calibre 380. A ocorrência se deu no Bairro Jardim Primavera, ocasião em que os Militares foram verificar uma denúncia de disparos de arma de fogo.

Além da arma, uma farta quantidade de munição do mesmo calibre também foi apreendida. No decorrer do flagrante, um suspeito foi preso e encaminhado para a Unidade de Segurança para os procedimentos cabíveis.

Mesmo diante da situação problemática vivenciada por conta do Coronavírus, os trabalhos da PM não param em Sena Madureira e nos últimos dias várias apreensões já foram realizadas.

Deixe seu comentário

comentários