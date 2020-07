PM apreende escopeta em Manoel Urbano e tira menor de idade de circulação

Redação Senaonline.net

Policiais Militares ligados ao 8º BPM apreenderam nesta quinta-feira (23), uma arma de fogo, do tipo escopeta, munições e produto entorpecente na cidade de Manoel Urbano.

Durante a investida, um menor de idade (15 anos) foi apreendido em flagrante como sendo o proprietário do material ilícito. “Trata-se de mais uma ação positiva da PM que vem realizando juntamente com a Polícia Civil várias operações em Manoel Urbano com a meta de garantir a tranquilidade entre os moradores”, enfatizou o Tenente Fábio Diniz.

O menor infrator foi encaminhado para a delegacia para os procedimentos de praxe.

