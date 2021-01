PMAC/8°BPM – Guardião do Purus

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, , nesta terça-feira (26/01/2021), realizou à apreensão de entorpecente e arma de fogo no Bairro Pista em Sena Madureira.

A apreensão ocorreu durante patrulhamento de rotina pela equipe policial, contudo momentaneamente ninguém foi preso.

O material apreendido foi entregue na delegacia para os procedimentos cabíveis e posterior investigação de autoria.

Frisar-se que já houve 19 apreensões de arma de fogo em 2021.

