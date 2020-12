PM apreende escopeta, drogas e dinheiro no Ana Vieira e retira três infratores de circulação

Assessoria da PM

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, na madrugada de segunda-feira para terça-feira (28/12), através da guarnição alfa realizou à apreensão de entorpecente, dinheiro, uma arma de fogo tipo escopeta, bem com, uma munição intacta cal.36.

A apreensão ocorreu no Bairro Ana Vieira, após os militares levantarem à informação dando conta que, em determinado apartamento estava ocorrendo tráfico de drogaS e algumas pessoas estavam armadas.

Os policiais foram ao local e conseguiram após o cerco policial exitoso apreender os ilícitos supramencionados, e também, apreender em flagrante um menor de idade e prender dois infratores maiores de idade, sendo uma mulher que estava na tornozeleira eletrônica.

Após isso, todos os envolvidos foram levados à delegacia para os procedimentos cabíveis juntamente com o material apreendido.

Deixe seu comentário

comentários