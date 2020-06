A Polícia Militar, do Município de Sena Madureira apreendeu no final da tarde desta sexta feira 09 pacotes de entorpecente, no beco do Valdiro, por volta das 16h00min.

Na ocasião, os militares levantaram a informação do local em que estaria o entorpecente e lograram êxito na apreensão do ilícito.

Contudo, ninguém foi preso mais a investigação irão continuar na busca da autoria delitiva.

Após isso, o ilícito foi entregue na delegacia para os procedimentos.

Assessoria do 8° BPM

