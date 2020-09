PM apreende droga e mais de 180 reais em dinheiro vivo no Bairro Bom Sucesso

Redação, com informações da assessoria da PM

A Polícia Militar de Sena Madureira, por meio do 8° BPM, CPO II apreendeu entorpecente no Bairro Bom Sucesso, por volta das 18h00min.

Na ocasião, os militares do grupamento giro estavam em patrulhamento de rotina quando visualizaram um suspeito que ao notar a aproximação dos policiais ainda tentou se evadir.

Contudo, o cerco policial foi exitoso e evitou a fuga do suspeito e, após busca no local os militares encontraram dinheiro e entorpecente. Foram apreendidos mais de 180 reais em dinheiro vivo, adquiridos provavelmente com a venda de entorpecentes.

Após isso, o infrator foi levado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Deixe seu comentário

comentários