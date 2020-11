A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, CPO II conseguiu realizar a apreensão de três armas de fogo, bem como cumprir um mandado de prisão no ramal do cassiriam, ao longo do KM 25 da BR- 364.

Na ocasião, os militares levantaram a informação da localização do foragido e com ele três armas de fogo foram encontradas em sua posse.

Após isso, foi dado voz de prisão e o autor foi levado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Assessoria do 8° BPM

