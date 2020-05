PM apreende arma de fogo e grande quantidade de entorpecente no Beco do Adriano

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, CPO II realizou a apreensão de arma de fogo e grande quantidade de entorpecente no beco do Adriano, na manhã de hoje (25).

Na ocasião, os militares em levantamento de informação realizaram o cerco e conseguiram apreender uma menor infratora e maior de idade, sendo que outros comparsas conseguiram fugir.

No local foi encontrado 31 pacotes de cocaína, vários entorpecente secando no papel e ainda uma escopeta cal. 16 e 07 (sete) cartucho do mesmo cal.,balança de precisão, um rádio comunicador e diversos papel para embalagem.

Após isso, os autores foram levados à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Assessoria do 8° BPM

