PM, apreende arma de fogo e entorpecente no Bairro Cristo Libertador em Sena Madureira.

PMAC/8°BPM – Guardião do Purus A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, nesta sexta-feira (08/01/2021), realizou de arma de fogo e entorpecente.

A apreensão ocorreu no Bairro Cristo Libertador, após os militares do grupamento GIRO em patrulhamento de rotina avistaram um nacional em atitude que fundava suspeita.

Frisar-se que, o suspeito ainda tentou empreender fuga, contudo foi impedido pelo cerco policial, sendo que após busca no suspeito foi encontrado uma arma de fogo, cal. 38, 06 munições intactas do mesmo cal., bem como entorpecente.

O 8° BPM já apreendeu 08 armas de fogos nos 09 primeiros dias de 2021.

Por conta disso, o suspeito que é menor de idade, 15 anos foi levado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

