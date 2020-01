PM apreende 05 armas de fogo em menos de 24 horas e cumpre mandado de prisão

Assessoria do 8° BPM

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, CPO II prendeu a 05 arma de fogo em menos de 24 horas e logrou o exitoso na cumprimento de mandado de prisão do nacional R. R, 25 anos suspeito de participado da morte Amanda e Thauã, no Bairro da Vitória.

Na ação policial os militares levantaram informações do local, que os suspeitos de ter participado dos confrontos entre organizações criminosas estavam escondidos.