Petecão reúne com Rosana Nascimento para tratar sobre a portaria interministerial de Bolsonaro

A Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), Rosana Nascimento, reuniu-se na manhã de hoje (10), com o senador Sérgio Petecão (PSD), para pedir que o senador articule junto à bancada federal, que votem em sustar a portaria interministerial 03 do governo federal que reduz o recurso do FUNDEB e zera o aumento do piso do magistério.

Os sindicatos em luta Unificada, estão procurando todos parlamentares que possam ajudar nesta articulação para que a educação publica não tenha mais esse prejuízo. O SIMPROACRE, SINTAE e CODEP na terça-feira fizeram reunião com a ALEAC buscando apoio para articular para que os deputados entrem nessa luta, pedindo para que os deputados federais de seus partidos não votem a favor desse crime contra educação.

“A conversa com o Senador já foi um comprometimento do mesmo na defesa da Educação Básica e já articular os Senadores para quando for preciso votar no projeto”. Destacou a professora Rosana Nascimento.

