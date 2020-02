Petecão pede desculpa a Moro sobre fala de secretário sobre a Força Nacional

Da assessoria

Em reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o senador Sérgio Petecão pediu desculpas ao ministro pela fala do secretário de segurança pública, Paulo Cézar, que disse que atuação da Força Nacional no Acre “é uma falácia do Governo Federal”.

Segundo Petecão, a Força Nacional é de extrema importância e serve de suporte junto às forças estaduais para a efetiva redução da atividade de criminosos. “A fala do secretário foi infeliz”, disse, porém, o senador reiterou que a bancada federal, e o governo do estado, estão trabalhando em conjunto na busca efetiva de uma solução.

Sérgio Petecão disse que o Acre vive uma crescente disputa entre facções no estado, o que gera a sensação de insegurança à população e coloca em risco a vida de policiais que se dispõe a combater o crime organizado.

O senador informou ainda que a Força Nacional demostra exemplos de sucesso em diversos estados do país, e no Acre não será diferente.

O ministro Sérgio Moro corroborou com a fala do senador Sérgio Petecão e disse reconhecer a eficiência do trabalho da Força Nacional pelo país e propôs a realização de projeto que possa integrar melhor as inteligências das polícias estaduais e federais a fim de que o trabalho em conjunto surta efeitos cada vez mais positivos.