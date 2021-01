Petecão participa de reunião na sede do tribunal de contas sobre o fechamento das pistas de pouso

Senador Sérgio Petecão participou de uma reunião na sede do Tribunal de Contas do Estado do Acre, na manhã desta sexta-feira (07). A reunião, articulada pelo Senador, junto a Procuradora Geral de Justiça do estado a Dra. Kátia Rejane, e o Presidente do TCE/AC, o Conselheiro Ronald Polanco, foi provoca após o parlamentar ter visitado os municípios de Alto Juruá e ouvido os lamentamos da população quanto ao fechamento da pista de pouso nos municípios.

Na reunião, com a presença do prefeito Isaac Piãnko (PSD) de Marechal Thaumaturgo e do prefeito César Andrade (MDB) de Porto Walter, o Parlamentar Federal fez uma exposição de motivos, destacando os transtornos causados com a medida. A procuradora, após ouvir a questão, salientou que fará expediente na Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) informando das providências que o Governo do Estado e Prefeituras já estão tomando, e que a agência de aviação libere a utilização das pistas.

Ao final da reunião o parlamentar agradeceu as autoridades pelo entendimento para a resolução do problema.

