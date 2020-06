Petecão garante pagamento de R$ 1,5 milhões para investimentos cinco municípios do Acre

O senador Sérgio Petecão (PSD) anunciou o pagamento de mais de R$ 1,5 milhões de emendas de sua autoria que irá beneficiar os municípios de Acrelândia, Assis Brasil, Jordão, Porto Acre e Plácido de Castro. O recurso será utilizado para adquirir maquinários, veículos e realizar obras nos municípios.

Assis Brasil e Porto Acre foram contemplados cada um com aproximadamente R$ 278 mil e R$ 284, respectivamente. O valor será investido por cada município para aquisição de dois veículos utilitários do tipo pick-up a fim de garantir apoio aos programas de saúde e educação.

Acrelândia será contemplada com com R$ 276 para a aquisição de uma minicarregadeira e implementos para a manutenção de ruas.

O município de Jordão recebeu R$ 200 mil para adquirir um trator equipado de carreta e duas plainas agrícolas.

Em Plácido de Castro foi destinado o valor de R$ 500 mil para a construção do Mercado Municipal, que será erguido na Avenida Diamantino Augusto de Macedo, no Centro da cidade. Quando construído, o Mercado aumentará o potencial de desenvolvimento do município ao município facilitar a comercialização da produção local.

Segundo Petecão, é fundamental investir nos municípios, garantido equipamentos maquinários e obras essenciais. “Sempre digo que a população vive nos municípios e temos a obrigação de estimular o desenvolvimento, a produção e a comercialização, principalmente dos pequenos produtores que tem grande importância na economia social para o processo de desenvolvimento local e regional”, afirma o senador.

