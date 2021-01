Petecão garante mais de R$ 38 milhões para setor produtivo em 9 municípios

O senador Sérgio Petecão (PSD) anunciou nesta quarta-feira (23) o empenho de verba no valor de R$ 38 milhões que vai beneficiar diretamente os municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Feijó, Marechal Thaumaturgo, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Senador Guiomard e Tarauacá.

O recurso será utilizado para adquirir maquinários agrícolas, caminhões e motoniveladoras para a conservação dos ramais.

A capital Rio Branco ficará com a maior parte do valor, que representa aproximadamente R$ 19 milhões. Com isso, Rio Branco ganhará quatro motoniveladoras, dois tratores de esteira, quatro escavadeiras hidráulica, quatro pás carregadeiras, dez caminhões trucado, dez caminhões toco, dez retroescavadeiras e dez tratores agrícolas equipados com plantadeira/adubadora, grade de arar, grade niveladora e carreta agrícola.

Cruzeiro do Sul contará com R$ 7,6 milhões que serão investidos na aquisição de duas motoniveladoras; três tratores de esteira, uma pá carregadeira, três escavadeiras hidráulica, cinco tratores de pneus, quatro grades de discos, dois caminhões toco e três caminhões trucados.

Já os demais municípios foram contemplados da seguinte forma:

