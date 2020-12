Petecão e Socorro inauguram quadra no Manoel Julião

Petecão e Socorro Neri estiveram em palanques diferentes nas eleições de 2020, mas passado o pleito ambos deixaram as diferenças políticas de lado e sem qualquer rancor entregam a quadra de grama sintética do conjunto Manoel Julião, na noite desta quinta-feira (17). O evento contou com a presença do deputado federal Alan Rick (DEM) e membros da comunidade.

A obra, construída com emenda do senador Petecão com contrapartida da prefeitura, custou R$ 365 mil. Neri agradeceu ao senador.

“É a sexta quadra entregue com emenda do senador Petecão, sendo 13 equipamentos esportivos durante o período em que estou na gestão, com seis quadras com emendas do senador Petecão.”

Sergio Petecão foi recíproco: “Quero agradecer de coração esse feito da prefeita Socorro Neri. Agradecer ela porque a solenidade estava marca para a parte da manhã e ela teve a humildade de remarcar a solenidade para que eu pudesse participar”.

Em um momento de descontração no evento, Socorro Neri tocou a bola para Petecão no centro da quadra, mas o senador chutou para longe do gol, que era defendido pelo goleiro Montana Jack, o folclórico anão assessor parlamentar.

Deixe seu comentário

comentários