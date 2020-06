Petecão defende projeto que prorroga dívidas de produtores rurais afetados pela pandemia

O senador Sérgio Petecão (PSD) defendeu a aprovação do projeto de lei 1543/2020, que prorroga dívidas de produtores rurais pelo período mínimo de 12 meses em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19) que assola o país. De acordo com o senador, o projeto é fundamental para socorrer os pequenos produtores rurais que sofrem com o cenário de crise social e econômico.

“As consequências da pandemia tem afetado muitos setores da nossa economia. Contudo, os pequenos são os que mais tem sofrido e necessitam mais de socorro”, disse o senador.

Petecão afirma que prorrogar os prazos para a cobrança de dívidas de pequenos produtores é um gesto extremamente significativo que o congresso nacional e o governo federal podem fazer para os pequenos produtores, que são os responsáveis por movimentar parte da economia e alimentar centenas de famílias nos pequenos e médios municípios de todo o Brasil.

Como membro da Frente Parlamentar da Agropecuária, Sérgio Petecão mantém uma agenda de debates e ações legislativas intensa com relação ao tema. “Sei da importância de darmos suporte e condições de desenvolvimento tanto aos grandes produtores – que movimentam boa parte do PIB do Brasil – quanto aos pequenos” disse o senador.

A aprovação da matéria depende, agora, de análise da Câmara dos Deputados.

